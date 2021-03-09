Кормье считает, что Стерлинг принял правильное решение, отказавшись продолжать бой с Яном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказал мнение о дисквалификации экс-чемпиона в легчайшем весе россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Стерлинг не должен был продолжать бой. Это был чертовски болезненный удар, который прошёл чисто. Это был очевидно запрещённый удар, Стерлингу было больно, он понёс значительный урон. Даже если бы он продолжил, с ним бы не было всё в порядке. Пётр победил бы досрочно. Так что Стерлинг принял правильное решение, отказавшись от продолжения. Знаю, что он был разочарован, он был расстроен, но это было правильное для него решение», — приводит слова Кормье ESPN MMA.

В четвёртом раунде боя на турнире UFC 259 Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан американцу.

Ранее сообщалось, что Ян отреагировал на обвинения Стерлинга в свой адрес.