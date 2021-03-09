Кормье считает, что Стерлинг принял правильное решение, отказавшись продолжать бой с Яном

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказал мнение о дисквалификации экс-чемпиона в легчайшем весе россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Кормье считает, что Стерлинг принял правильное решение, отказавшись продолжать бой с Яном
  • Reuters

«Стерлинг не должен был продолжать бой. Это был чертовски болезненный удар, который прошёл чисто. Это был очевидно запрещённый удар, Стерлингу было больно, он понёс значительный урон. Даже если бы он продолжил, с ним бы не было всё в порядке. Пётр победил бы досрочно. Так что Стерлинг принял правильное решение, отказавшись от продолжения. Знаю, что он был разочарован, он был расстроен, но это было правильное для него решение», — приводит слова Кормье ESPN MMA.

В четвёртом раунде боя на турнире UFC 259 Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан американцу.

Ранее сообщалось, что Ян отреагировал на обвинения Стерлинга в свой адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить