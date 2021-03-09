Джеймс надеется, что Джордан посмотрит «Космический джем — 2» с его участием

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил надежду, что легендарный Майкл Джордан посмотрит фильм «Космический джем — 2» с его участием.

«Я не обсуждал это с Майклом Джорданом. Но надеюсь, что он найдёт возможность посмотреть этот фильм. Я прилагал все усилия, чтобы продолжение получилось. Думаю, мы покажем зрителям, что это не просто сиквел, это самостоятельное кино. Но в любом случае было здорово стать частью «Космического джема», это то, что Майкл создавал. Я уважаю это и отношусь к работе со всей ответственностью», — приводит слова Джеймса EW.

Джордан, являющийся шестикратным чемпионом НБА и считающийся лучшим баскетболистом в истории, снялся в первой части «Космического джема», вышедшей на экраны в 1996 году.

Выход второй части фильма с Джеймсом в главной роли запланирован на лето 2021 года.

Ранее сообщалось, что команда Джеймса победила команду Дюранта в Матче всех звёзд НБА.