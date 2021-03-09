Вратарь «Далласа» Худобин рассказал о конфликтах внутри команд НХЛ

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал об особенностях конфликтов, которые происходят внутри команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вратарь «Далласа» Худобин рассказал о конфликтах внутри команд НХЛ
  • Reuters

«Их много, они происходят нередко», — цитирует Худобина «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что пресса их не освещает, а все разногласия не выходят за пределы клубов.

«Что происходит в раздевалке — остаётся в раздевалке, золотое правило хоккея. Это как семейные конфликты, которые не должны выходить за пределы дома. О каких-то моментах журналисты могут спросить, ты можешь ответить: «Да, эмоции, накал страстей, но это разрешилось. Сейчас мы двигаемся дальше» — и всё», — добавил Худобин.

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года, а в прошлом сезоне дошёл вместе с командой до финала Кубка Стэнли. Россиянин также на протяжении своей карьеры в НХЛ играл за такие клубы, как «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс». 

Ранее сообщалось, что 25 февраля Худобин был назван первой звездой игрового дня в НХЛ.

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