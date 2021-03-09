Гендиректор «Рубина» высказался о возможном уходе Слуцкого из клуба

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о главном тренере казанского клуба Леониде Слуцком.
Гендиректор «Рубина» высказался о возможном уходе Слуцкого из клуба
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«Для России возвращение Леонида Слуцкого — это большая удача. Леонид Викторович — суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка!» — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Гендиректор «Рубина» выразил надежду, что Слуцкий счастлив в казанском клубе.

«Я смею надеяться, что Леонид Слуцкий в «Рубине» так же счастлив, как и я. Уверен, Леонид Викторович не уйдёт. Слуцкий уйдёт только в «Реал», если они его пригласят!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Рубин» победил «Зенит» в матче РПЛ.

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