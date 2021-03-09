Стало известно о состоянии травмированного футболиста ЦСКА Набабкина

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Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, рассказал о состоянии своего клиента после полученной травмы.
Стало известно о состоянии травмированного футболиста ЦСКА Набабкина
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«Пока нет никаких прогнозов. С Кириллом я общался, чувствует он себя нормально, настроен оптимистично. Ещё не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается, Кирилл спокойно восстанавливается. Всё будет зависеть от характера повреждения», — цитирует Минасова «Спорт-Экспресс».

Набабкин выступает в составе армейцев с 2009 года. За это время он провёл за команду 252 матча, забил четыре мяча и сделал десять результативных передач. Игрок получил повреждение сухожилия в начале сезона.

Ранее агент украинского тренера опроверг наличие переговоров с ЦСКА.

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