Глава ФЛГР сравнила девушку Большунова с женой декабриста

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о лыжнице Анне Жеребятьевой, которая является девушкой лидера национальной команды Александра Большунова.

«Мы очень хорошо знаем Аню. Знаете, она такой буфер. Достаточно сложный чемпионат мира для Саши по ряду причин, да ещё последствия дурацкого инцидента в Лахти. Понятно, что человек настроен на все 100% на победы», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По её словам, она восхищается Жеребятьевой, так как Анна оберегает Большунова и является человеком, с которым чемпион мира делится абсолютно всем — выплёскивает перед ней как негативные, так и позитивные эмоции.

«Она всегда улыбается, только после победы плакала. Но там даже мужчины у нас плакали от счастья. Хочу сказать Ане огромные слова благодарности. Зная чувства Александра, фактически поставив на себе крест как на спортсменке, она делает всё, чтобы хоть каким-то образом помочь ему, чтобы его бытовая жизнь была легче, чтобы он лишний раз ни о чём не думал. Мне кажется, она понимает, как он дышит, и понимает, может она к нему подойти или нет. Для меня она реально декабристка. Я рада, что рядом с ним есть такой человек, которому он полностью доверяет и которого он любит», — добавила Вяльбе.

Ранее чемпион мира 2003 года Мартин Коукал выразил мнение, что в инциденте между Йоханнесом Клебо и Большуновым виноваты оба лыжника.