Глава ФЛГР сравнила девушку Большунова с женой декабриста

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о лыжнице Анне Жеребятьевой, которая является девушкой лидера национальной команды Александра Большунова.
Глава ФЛГР сравнила девушку Большунова с женой декабриста
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы очень хорошо знаем Аню. Знаете, она такой буфер. Достаточно сложный чемпионат мира для Саши по ряду причин, да ещё последствия дурацкого инцидента в Лахти. Понятно, что человек настроен на все 100% на победы», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По её словам, она восхищается Жеребятьевой, так как Анна оберегает Большунова и является человеком, с которым чемпион мира делится абсолютно всем — выплёскивает перед ней как негативные, так и позитивные эмоции.

«Она всегда улыбается, только после победы плакала. Но там даже мужчины у нас плакали от счастья. Хочу сказать Ане огромные слова благодарности. Зная чувства Александра, фактически поставив на себе крест как на спортсменке, она делает всё, чтобы хоть каким-то образом помочь ему, чтобы его бытовая жизнь была легче, чтобы он лишний раз ни о чём не думал. Мне кажется, она понимает, как он дышит, и понимает, может она к нему подойти или нет. Для меня она реально декабристка. Я рада, что рядом с ним есть такой человек, которому он полностью доверяет и которого он любит», — добавила Вяльбе.

Ранее чемпион мира 2003 года Мартин Коукал выразил мнение, что в инциденте между Йоханнесом Клебо и Большуновым виноваты оба лыжника.

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