Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России
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«У нас есть разные источники финансирования. Основной источник — Центр спортивной подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования. А спонсорских денег правда мало, их не хватает», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Президент ФЛГР отмечает, что в организации рады тому, что есть.
«Многие федерации вообще потеряли спонсоров», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.