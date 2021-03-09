Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о годовом бюджете организации.
Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«У нас есть разные источники финансирования. Основной источник — Центр спортивной подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования. А спонсорских денег правда мало, их не хватает», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Президент ФЛГР отмечает, что в организации рады тому, что есть.

«Многие федерации вообще потеряли спонсоров», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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