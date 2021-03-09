Уткин: «Спартаку» симпатизирую, «Зенит» не люблю, ЦСКА — по фигу

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Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин подвёл итоги 21-го тура Российской премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«В смысле эмоций для меня тур счастливейший. Выиграл «Спартак», которому я симпатизирую. Проиграл «Зенит», который я не люблю. ЦСКА — по фигу. Талалаеву прилетела ответка за его идиотские слова после игры с «Динамо». Не люблю Талалаева, честное слово. Балабол», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

Журналист отмечает, что 21-го тур РПЛ вышел для него очень весёлым и радостным.

«Федя Смолов забил очень красивый гол и вообще удачно вписался в игру «Локомотива» после травмы. И даже победы «Динамо» в последнее время меня стали радовать», — добавил он.

По мнению комментатора, в РПЛ наступает ситуация, когда чемпионат не выигрывается, а проигрывается.

«Сейчас крайне важны будут потери очков», — подытожил Уткин.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42-я очками, на втором — московский ЦСКА с 40-а очками и на третьем — московский «Спартак» с 38-ю очками.

Ранее Уткин высказался о смерти комментатора Юрия Розанова.

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