Источник: судья Карасёв получит неудовлетворительную оценку за матч «Рубин» — «Зенит»

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Арбитр Сергей Карасёв, судивший матч 21-го тура Российский премьер-лиги «Рубин» — «Зенит» (2:1), получит низкую оценку за свою работу.
Источник: судья Карасёв получит неудовлетворительную оценку за матч «Рубин» — «Зенит»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Карасёв дважды не назначил самостоятельно пенальти, в его действия вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Лунёв. За каждый из этих эпизодов судья теряет по 0,5 балла, а за мелкие ошибки — ещё 0,1—0,2 балла.

Итоговая оценка Карасёва составит 7,2—7,3 балла. Это равняется примерно двойке с минусом по пятибалльной системе.

Ранее Семак заявил, что в матче с «Рубином» было много спорных моментов.

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