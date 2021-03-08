Источник: судья Карасёв получит неудовлетворительную оценку за матч «Рубин» — «Зенит»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Карасёв дважды не назначил самостоятельно пенальти, в его действия вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Лунёв. За каждый из этих эпизодов судья теряет по 0,5 балла, а за мелкие ошибки — ещё 0,1—0,2 балла.
Итоговая оценка Карасёва составит 7,2—7,3 балла. Это равняется примерно двойке с минусом по пятибалльной системе.
Ранее Семак заявил, что в матче с «Рубином» было много спорных моментов.