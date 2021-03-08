Тренер «Вашингтона» похвалил голкипера Самсонова за игру в матче НХЛ с «Филадельфией»

Короткая ссылка
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру голкипера команды Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
Тренер «Вашингтона» похвалил голкипера Самсонова за игру в матче НХЛ с «Филадельфией»
  • Reuters

«Я думаю, что он провёл действительно очень сильную игру. У него было несколько великолепных сейвов, а также сейвов, на которые вы надеетесь. Это было сложно, но он их делал весь вечер», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Самсонов, проводивший всего второй матч за «Вашингтон» после выздоровления от коронавируса, отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории по голам на выезде в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить