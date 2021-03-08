Тренер «Вашингтона» похвалил голкипера Самсонова за игру в матче НХЛ с «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру голкипера команды Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

«Я думаю, что он провёл действительно очень сильную игру. У него было несколько великолепных сейвов, а также сейвов, на которые вы надеетесь. Это было сложно, но он их делал весь вечер», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Самсонов, проводивший всего второй матч за «Вашингтон» после выздоровления от коронавируса, отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории по голам на выезде в НХЛ.