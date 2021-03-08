Рублёв — о победной серии на турнирах АТР-500: приятно осознавать, что я сделал то, что удалось немногим

Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о своей победной серии на турнирах категории АТР-500 достигшей отметки в 20 матчей.

«Я чувствую себя счастливым. Это была действительно отличная неделя, как и прошедшие полтора года. Посмотрим, смогу ли я продолжить, смогу ли сохранить этот уровень конкуренции и быть в топ-10. Я даже не знал о серии, пока СМИ не начали публиковать информацию об этом. Конечно, это большое количество матчей, но я даже не думал об этом… Приятно осознавать, что я сделал то, что сделали немногие игроки», — приводит слова Рублёва пресс-служба Ассоциации тенниситов-профессионалов.

Рублёв благодаря победе в финале турнира в нидерландском Роттердаме стал третьим теннисистом в истории после швейцарца Роджера Федерера (28) и британца Энди Маррея (21) по продолжительности серии побед в матчах на турнирах категории АТР-500.

Ранее сообщалось, что Джокович побил рекорд Федерера по числу недель на первом месте рейтинга ATP.