Большунов — о радости Иверсена золоту ЧМ после дисквалификации Клебо: он своеобразный спортсмен

Россиянин Александр Большунов высказал мнение о радости норвежца Эмиля Иверсена, ставшего победителем марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе после дисквалификации его соотечественника Йоханнеса Клебо.

«Почему Иверсен так радовался? Сегодня должен был быть победителем точно не Иверсен. Но он своеобразный спортсмен», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

На выезде на финишную прямую в борьбе за победу с Клебо Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место. После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали. Таким образом, после дисквалификации Клебо золото досталось Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее сообщалось, что Большунов высказался о дисквалификации Клебо.