Российская лыжная команда подала протест на действия Клебо на финише марафона на ЧМ

Тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что команда опротестовала результаты марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Подали протест, в жюри сказали, что Йоханнес Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которая сломалась. Но они говорят, что он сделал это не специально, и не видят, за что ему давать санкцию. Подадим протест, потом, может, апелляцию», — заявил Сорин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что в прошлом был подобный эпизод с участием Анастасии Фалеевой, когда при перестроении она задела пятку соперницы, а та упала, за что россиянка была дисквалифицирована.

«А сейчас никаких санкций. Как оказались в одной лыжне? Саша шёл первый и не видел Клебо. Тому некуда было деваться — и шёл между. Тогда он потерял равновесие и ударил локтем. Умышленных действий не было, но в итоге Саша сломал палку и не занял первое место. Да, это отчасти та же тактика, что и в случае с финном, когда первый занимает внешнюю траекторию», — добавил Сорин.

Ранее Большунов заявил, что не пойдёт на награждение после инцидента в марафоне.