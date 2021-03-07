Российская лыжная команда подала протест на действия Клебо на финише марафона на ЧМ

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Тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что команда опротестовала результаты марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Российская лыжная команда подала протест на действия Клебо на финише марафона на ЧМ
  • Reuters

«Подали протест, в жюри сказали, что Йоханнес Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которая сломалась. Но они говорят, что он сделал это не специально, и не видят, за что ему давать санкцию. Подадим протест, потом, может, апелляцию», — заявил Сорин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что в прошлом был подобный эпизод с участием Анастасии Фалеевой, когда при перестроении она задела пятку соперницы, а та упала, за что россиянка была дисквалифицирована.

«А сейчас никаких санкций. Как оказались в одной лыжне? Саша шёл первый и не видел Клебо. Тому некуда было деваться — и шёл между. Тогда он потерял равновесие и ударил локтем. Умышленных действий не было, но в итоге Саша сломал палку и не занял первое место. Да, это отчасти та же тактика, что и в случае с финном, когда первый занимает внешнюю траекторию»,  — добавил Сорин.

Ранее Большунов заявил, что не пойдёт на награждение после инцидента в марафоне.

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