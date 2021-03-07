Тренер сборной России высказался о контакте между Клебо и Большуновым на финише марафона

Короткая ссылка
Тренер сборной России Сергей Турышев прокомментировал ситуацию, произошедшую на финише марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе между Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.
Тренер сборной России высказался о контакте между Клебо и Большуновым на финише марафона
  • Reuters

«Сейчас российские тренеры находятся в судейской. Жюри не пустило их в комнату, оно разбирается само. Уже после их решения будем решать, подаём ли мы протест или оставляем всё на своих местах. Изначально говорили, что Клебо сломал палку, после просмотра повтора увидели, что Большунов сам поставил палку между ног. Сейчас говорят, что был контакт с рукой Клебо и из-за этого Саша сломал палку. Сейчас поступает информация, что подали протест. Говорят, что Клебо ударил Сашу при подъёме палки. Клебо пошатнуло, и из-за этого он ударил Большунова, но сделал он это неспециально», — заявил Турышев в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилось видео контакта Большунова и Клебо на финише марафона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить