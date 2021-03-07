Тренер сборной России высказался о контакте между Клебо и Большуновым на финише марафона

Тренер сборной России Сергей Турышев прокомментировал ситуацию, произошедшую на финише марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе между Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Сейчас российские тренеры находятся в судейской. Жюри не пустило их в комнату, оно разбирается само. Уже после их решения будем решать, подаём ли мы протест или оставляем всё на своих местах. Изначально говорили, что Клебо сломал палку, после просмотра повтора увидели, что Большунов сам поставил палку между ног. Сейчас говорят, что был контакт с рукой Клебо и из-за этого Саша сломал палку. Сейчас поступает информация, что подали протест. Говорят, что Клебо ударил Сашу при подъёме палки. Клебо пошатнуло, и из-за этого он ударил Большунова, но сделал он это неспециально», — заявил Турышев в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилось видео контакта Большунова и Клебо на финише марафона.