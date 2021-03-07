Адесанья пошутил, что проиграл Блаховичу на UFC 259 из-за пиццы

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья пошутил относительно своего поражения от Яна Блаховича на турнире UFC 259.

«На взвешивании это была пицца пеперони. Но потом у нас ещё было пять или шесть пицц, ещё более большого размера. Я вчера вечером съел шесть огромных кусков, вот поэтому я и проиграл. Шутка. Вином запивал? Нет-нет», — заявил Адесанья на пресс-конференции.

За день до боя во время официальной церемонии взвешивания Адесанья, стоя на весах, ел кусок пиццы. Поединок с Блаховичем продолжался все пять раундов и завершился победой польского бойца решением судей.

Ранее Блахович поделился, что после боя с Адесаньей ему сказал Хабиб Нурмагомедов.