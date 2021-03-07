Тренер: Большунов прошёл все возможные процедуры восстановления перед марафоном

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от выступления национальной команды в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Будем надеяться, что ребята полностью уже успели восстановиться. Гонка сегодня будет тяжёлой. Сейчас пошёл снег, к моменту старта потеплеет и возможен дождь. Погода вносит свои коррективы, так что марафон будет крайне сложным. Саша Большунов прошёл все возможные процедуры восстановления. Будем надеяться, что ему хватит сил и мастерства для достойного выступления», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

В марафоне на 50 км выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов. Гонка состоится 7 марта. Старт запланирован на 15:00 мск.

Ранее Завьялов высказал мнение, что Большунову нужно проработать старт марафона со своим тренером.