Биатлонист Елисеев заявил, что не знает, с чем связаны его промахи в спринте

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Честно, состояние совсем другое. Очень долго перед гонкой пристреливался, никак не мог найти свою стрельбу. Не знаю, с чем это связано. В любой ветер можно стрелять, пока винтовку не будет вырывать из рук. Видимо, я опять быстро начал, на последний круг меня не хватило. Хотя по ощущениям на первом круге я бы так не сказал, — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

По итогам спринта Елисеев занял 34-е место, допустив два промаха и уступив победителю 1 минуту 20,8 секунды.

Ранее Халили признался, что перед стартом в спринте у него было обманчивое самочувствие.