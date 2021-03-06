Известные киберспортивые организации вошли в жюри Международной премии РБ

Руководителю известных киберспортивных организаций NAVI, ESforce Holding, MTC Esports и Winstrike вошли в экспертное жюри Международной премии РБ.

Директор по маркетингу NAVI Александр Павленко, директор медианаправления ESforce Holding Николай Петросян руководитель коммерческого отдела MTCEsports Давид Даштоян и сооснователь и генеральный директор холдинга Winstrike Ярослав Комков, а также известный комментатор Dota2, сооснователь студий RuHub и Maincast Виталий Волочай и сооснователи главный редактор CQ.ru, бывший продюсер, режиссер и ведущий Virtus.pro и RuHub, Александр Хитров определят победителей в номинациях «Лучшее спортивное партнёрство», «Лучший киберспортивный букмекер» и «Лучшее спортивное СМИ» по итогам 2020 года.

Шорт-лист претендентов будет сформирован 25 марта по результатам открытого голосования на сайте Премии, после чего победителя в каждой номинации выберет экспертное жюри. Торжественная церемония награждения состоится 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Слуцкая, Цзю и другие звёзды спорта проголосуют за номинантов Международной премии РБ