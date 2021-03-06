Биатлонист Халили признался, что перед стартом в спринте у него было обманчивое самочувствие
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«В целом хорошие впечатления, хорошая гонка получилась. Перед стартом было обманчивое самочувствие. Сидел в вакс-кабине и думал: «Сил нет вообще, как я побегу». Стартанул тоже так себе, первый круг вкатывался, следил за ребятами, которые бегут второй-третий круг. Причём не самые сильные спортсмены, а я шёл в их темпе. И вдруг на второй части первого круга резко отпускает, я добавляю, и темп уже более-менее хороший держал дальше», — приводит слова Халили «Матч ТВ».
Он также прокомментировал свою безошибочную стрельбу, назвав её реабилитацией после неудачи в эстафете.
«Сделал выводы, всё изучил. Все ошибки получилось исправить», — добавил биатлонист.
По итогам спринта Халили занял 16-е место, не допустив промахов на двух огневых рубежах и уступив победителю 53,4 секунды.
Ранее Латыпов заявил, что рад тому, что ему удалось опередить Йоханнеса Бё в спринте.