Биатлонист Халили признался, что перед стартом в спринте у него было обманчивое самочувствие

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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.
Биатлонист Халили признался, что перед стартом в спринте у него было обманчивое самочувствие
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«В целом хорошие впечатления, хорошая гонка получилась. Перед стартом было обманчивое самочувствие. Сидел в вакс-кабине и думал: «Сил нет вообще, как я побегу». Стартанул тоже так себе, первый круг вкатывался, следил за ребятами, которые бегут второй-третий круг. Причём не самые сильные спортсмены, а я шёл в их темпе. И вдруг на второй части первого круга резко отпускает, я добавляю, и темп уже более-менее хороший держал дальше», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Он также прокомментировал свою безошибочную стрельбу, назвав её реабилитацией после неудачи в эстафете.

«Сделал выводы, всё изучил. Все ошибки получилось исправить», — добавил биатлонист.

По итогам спринта Халили занял 16-е место, не допустив промахов на двух огневых рубежах и уступив победителю 53,4 секунды.

Ранее Латыпов заявил, что рад тому, что ему удалось опередить Йоханнеса Бё в спринте.

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