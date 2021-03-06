Тарпищев: Рублёв не дал Циципасу играть

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов АТР 500 в Роттердаме.
Тарпищев: Рублёв не дал Циципасу играть
  • Reuters

«Хорошо, что Рублёв становится грозой турниров АТР 500. Андрей не дал Циципасу играть. Стефанос цепкий, но... Андрей играл очень быстро. Достаточно легко. На Больших шлемах много матчей, это длинный турнир, потому Андрею там сложнее. Психическая система ещё не адаптирована. Но это вопрос времени. Он научится. Надо время и удачный жребий, конечно», — сказал Тарпищев «Чемпионату»

За титул турнира АТР 500 в Роттердаме Рублёв поборется с победителем второго полуфинала, в котором сыграют хорват Борна Чорич и венгр Мартон Фучович.

Ранее Рублёв обыграл Циципаса и вышел в финал турнира ATP в Роттердаме.

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