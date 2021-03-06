Маркиньос не считает, что Мбаппе лучше играет в ПСЖ без Неймара
- Reuters
«Мбаппе лучше без Неймара? Нет, мы не можем поддаться этим историям, я вижу, что люди говорят. Мы должны прекратить эту чушь. Нам всегда хочется иметь лучших игроков», — приводит слова Маркиньоса Globo Esporte.
Он также выразил уверенность, что сам Мбаппе предпочитает, когда рядом есть такой партнёр, как Неймар. По мнению Маркиньоса, индивидуально сильные игроки выделяются в большей степени, когда у команды всё идёт хорошо.
Ранее Пеле заявил, что Мбаппе может стать его наследником.