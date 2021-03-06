Панжинский считает, что Большунов умышленно наехал на палку Клебо во время эстафеты на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский считает, что россиянин Александр Большунов мог избежать инцидента с норвежцем Йоханнесом Клебо, когда наступил на палку норвежцу во время эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я видел этот момент. Думаю, что ситуация была следующая: Клебо пытался резко притормозить Большунова, чтобы затем рывком уйти. А Александр не стал убирать лыжи. Возможно, он мог этого избежать, но не стал. Эпизод необычный, однако красивая борьба могла завершиться поломкой палки, и тогда начались бы разбирательства. Хорошо, что получилось этого избежать. Конечно, сыграли роль утомление и мягкий снег. Мне сложно судить, но кажется, что Большунов сделал это намеренно. Мастер такого уровня мог бы избежать столкновения. Наверное, просто не захотел. Большунов максималист, любит только победы. Выигрывать умеет, проигрывать нужно немного поучиться. Но это не умаляет его достоинств. Вчера он провёл замечательную гонку, отыграл большое отставание и принёс команде серебро», — цитирует Панжинского «Чемпионат».

Сборная Норвегии одержала победу в эстафетной гонке, россияне стали вторыми.

Ранее Большунов признался, что наступил на палку Клебо во время эстафеты на ЧМ.