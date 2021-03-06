Чемпион мира Кершоу считает, что Червоткин провёл гонку дня в лыжной эстафете

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Чемпион мира 2011 года канадец Девон Кершоу оценил выступление российского лыжника Алексея Червоткина в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Чемпион мира Кершоу считает, что Червоткин провёл гонку дня в лыжной эстафете
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Червоткин провёл гонку дня. Иверсен также выступил классно, но Алексей на первом этапе ушёл от всех остальных более чем на 40 секунд. Он помчался с самого начала и шёл один в таких условиях — это сумасшедший поступок. Смелость города берёт, но я не думаю, что кто-то мог ожидать такого от Червоткина», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Сборная России заняла второе место по итогам эстафеты на мировом первенстве. Победу одержали норвежцы.

Ранее Кершоу назвал ужасным выступление Ивана Якимушкина в эстафете.

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