Чемпион мира Кершоу считает, что Червоткин провёл гонку дня в лыжной эстафете

Чемпион мира 2011 года канадец Девон Кершоу оценил выступление российского лыжника Алексея Червоткина в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Червоткин провёл гонку дня. Иверсен также выступил классно, но Алексей на первом этапе ушёл от всех остальных более чем на 40 секунд. Он помчался с самого начала и шёл один в таких условиях — это сумасшедший поступок. Смелость города берёт, но я не думаю, что кто-то мог ожидать такого от Червоткина», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Сборная России заняла второе место по итогам эстафеты на мировом первенстве. Победу одержали норвежцы.

Ранее Кершоу назвал ужасным выступление Ивана Якимушкина в эстафете.