Агент Головина заявил, что не был удивлён выбором россиянина лучшим игроком «Монако» в феврале

Олег Артёмов, агент российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, прокомментировал победу своего клиента в голосовании за лучшего футболиста монегасков в феврале.

«Прошедший месяц действительно удался Саше. Здесь и три мяча в ворота «Нима», и две голевые передачи в матче с «Брестом». Поэтому ничего удивительного нет. Конечно, ему приятно такое признание со стороны болельщиков, но всегда и везде самое главное для него — это результат команды», — цитирует Артёмова Sport24.

По итогам 28 туров «Монако» с 55 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале.