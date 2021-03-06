Вяльбе рассказала, почему Ступак не выступит в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила отсутствие Юлии Ступак в составе национальной команде на марафонскую гонку чемпионата мира в немецком Оберхофе.

«Она побежит на финале в Энгадине, будет стараться занять второе место в общем зачёте Кубка мира», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Женский марафон на 30 километров пройдёт 6 марта. Старт запланирован на 14:30 мск.

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в швейцарском Энгадине 13—14 марта. В активе Ступак, занимающей перед финальным этапом второе место 904 очка. Её ближайшими преследовательницами являются американrа Рози Бреннан (879) и шведка Эбба Андерссон (861).

Ранее сообщалось, что Непряева не выступит в марафоне на ЧМ из-за недомогания.