Вяльбе рассказала, почему Ступак не выступит в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам
- РИА Новости
- © Федерико Модика
«Она побежит на финале в Энгадине, будет стараться занять второе место в общем зачёте Кубка мира», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Женский марафон на 30 километров пройдёт 6 марта. Старт запланирован на 14:30 мск.
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в швейцарском Энгадине 13—14 марта. В активе Ступак, занимающей перед финальным этапом второе место 904 очка. Её ближайшими преследовательницами являются американrа Рози Бреннан (879) и шведка Эбба Андерссон (861).
Ранее сообщалось, что Непряева не выступит в марафоне на ЧМ из-за недомогания.