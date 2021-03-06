В клубе НХЛ «Рейнджерс» сообщили, что Шестёркин избежал серьёзной травмы
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Как сообщает пресс-служба клуба, у 25-летнего вратаря лёгкое растяжение паха.
Отмечается, что травма не является серьёзной и он вернётся в строй со дня на день.
Шестёркин получил травму за шесть минут до окончания основного времени матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» и был заменён.
В нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в 15 матчах за «Рейнджерс», отражая 92,1% бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что шайба и ассист Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси».