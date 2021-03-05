Елисеев — о своём этапе эстафеты на этапе КМ по биатлону в Нове-Место: стрельба была как на тренировке

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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в эстафетной гонке 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.
Елисеев — о своём этапе эстафеты на этапе КМ по биатлону в Нове-Место: стрельба была как на тренировке
  • РИА Новости

«Меняется ли план на гонку в зависимости от отставания? План на гонку скорее меняется от того, с кем ты начинаешь первый круг. От этого всегда отталкиваешься на контактных гонках. Лукас Хофер создавал серьёзный темп, на крутой части подъёма мне не удалось поддержать его, но в целом нормально работалось. Стрельба была как на тренировке. Первый выстрел был не очень качественный, но всё равно я доволен собой», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев бежал второй этап эстафеты, приняв её у Карима Халили десятым, и, не допустив промахов на двух огневых рубежах, передал её Александру Логинову на седьмой позиции. В итоге российская команда сумела завоевать серебряные награды.

Ранее Биатлонист Логинов заявил, что российским биатлонистам ещё есть куда расти.

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