Елисеев — о своём этапе эстафеты на этапе КМ по биатлону в Нове-Место: стрельба была как на тренировке
- РИА Новости
«Меняется ли план на гонку в зависимости от отставания? План на гонку скорее меняется от того, с кем ты начинаешь первый круг. От этого всегда отталкиваешься на контактных гонках. Лукас Хофер создавал серьёзный темп, на крутой части подъёма мне не удалось поддержать его, но в целом нормально работалось. Стрельба была как на тренировке. Первый выстрел был не очень качественный, но всё равно я доволен собой», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».
Елисеев бежал второй этап эстафеты, приняв её у Карима Халили десятым, и, не допустив промахов на двух огневых рубежах, передал её Александру Логинову на седьмой позиции. В итоге российская команда сумела завоевать серебряные награды.
Ранее Биатлонист Логинов заявил, что российским биатлонистам ещё есть куда расти.