Вартанян считает, что у Стерлинга пораженческий настрой перед боем с Яном

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мыслями о грядущем противостоянии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом.

«Думаю, то, о чём говорит постоянно Стерлинг про Хабиб-стайл, неосуществимо. Ян тоже хороший борец. Выживет, я думаю. Стерлинг — это самый опасный противник в карьере Яна. Но Алджэмейна уже нокаутировали. Всё зависит от боя: от стиля и плана. Ян выйдет на бой, как обычно. Стерлинг уже готовит себя к поражению. На русском писал Петру, называл его «брат». Это заигрывание, он себя ниже ставит. Очевидно, что это пораженческий настрой. Зачем тогда на бой выходить? Как и все бойцы — из-за денег», — заявил Вартанян «Чемпионату».

7 марта по московскому времени Пётр Ян подерётся со Стерлингом. Для россиянина это будет первая защита титула.

Ранее Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед UFC 259.