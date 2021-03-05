Латыпов: в эстафете борьба бывает непредсказуемой

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Латыпов: в эстафете борьба бывает непредсказуемой
  • Reuters

«Уходил на свой этап с желанием побороться. Был впереди Йоханнес Бё. Я знал, что он попытается заряжать на первом круге, попытался за ним подержаться. Это эстафета, здесь борьба не заканчивается, она бывает непредсказуемой. Мыслей особых не было — только выйти и отработать на максимуме. Когда подходил к «стойке», то видел, что Йоханнес промазал первый и последний. Дальше я отключился и работал со своей стрельбой. Когда уходил с рубежа, ещё не понимал, куда Бё делся. Только когда я пошёл на круг, то увидел, что он на штрафном. В этот момент понял, какая у него была стрельба. Меня вели по дистанции и говорили отставание Йоханнеса. Сил оставалось всё меньше и меньше, но я постарался хорошо отработать горную часть и потерпеть на равнине. Дальше оставался последний подъём, а после спуска успел отдохнуть и отработал финишную прямую», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». 

Россиянин обошёл Бё на последнем этапе и помог сборной России завоевать серебряную медаль.

Ранее старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский похвалил Латыпова за выступление в эстафете на этапе КМ в Ново-Место.

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