Отец Большунова — о выступлении сына в эстафете на ЧМ: он сумел сделать то, на что был способен в тот момент

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, высказал мнение о выступлении сына в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я не буду сегодня говорить, что Саша провёл героическую гонку. Просто он сумел сделать то, на что был способен в тот момент. Было бы куда интересней, если бы он ушёл на этап вместе с лидером, тогда бы могло быть всё по-другому, а сейчас просвет в 34 секунды перед Клебо пришлось сокращать. Да и на подъёме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал», — приводит слова Большунова-старшего ТАСС.

Клебо уходил на заключительный этап эстафеты первым с отрывом в полминуты от Большунова, который сумел его догнать, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе. В итоге сборная Норвегии завоевала золото, а сборная России — серебро.

Ранее сообщалось, что Панжинский назвал валидольной мужскую эстафету на ЧМ в Оберстдорфе.