Резцова: Большунов должен взять медаль в марафоне

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова поделилась своими ожиданиями от выступления россиянина Александра Большунова в гонке с массовым стартом на 50 км на чемпионате мира — 2021 в немецком Обертсдорфе.

«Не буду загадывать золото, но медаль Большунов должен взять. Ему, конечно, тяжеловато: он бежал все дисциплины, все две недели стартовал. Но тем не менее я жду медали. Надеемся, это будет золото, которое ему необходимо как воздух. Чтобы он в отместку Клебо сказал после марафона: «А вот как я тебя на полтиннике взял!» — цитирует Резцову Sport24.

Мужской марафон на ЧМ в Обертсдорфе состоится 7 марта и начнётся в 15:00 мск.

Ранее отец Большунова высказался о выступлении сына в эстафете на ЧМ.