Махачев: мне хотелось, чтобы Нурмагомедов завершил карьеру без поражений

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что был рад решению чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Я был рад, что больше не придётся проходить через этот стресс, который был, когда Хабиб выступал. У него и сгонка веса была тяжёлой, и бои проходили эмоционально. А теперь больше не придётся из-за этого переживать. Мне хотелось, чтобы он завершил карьеру без поражений. Я тоже не понимал, к чему ему дальше стремиться. Деньги есть, пояс есть, а принципиальных соперников больше нет», — сказал Махачев RT.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года в возрасте 32 лет. Россиянин выиграл все 29 поединков в своей карьере.

Ранее Махачев выразил уверенность в том, что играет в футбол лучше Нурмагомедова.