Махачев уверен, что играет в футбол лучше Нурмагомедова
- РИА Новости
«Сейчас я лучше. У Хабиба много лишнего веса, и он не такой подвижный. Сейчас я бы его сделал судьёй, чтобы он в нашу пользу всё решал. А вообще, Хабиб очень хорошо видит поле. Он любит этот спорт всем сердцем и хорошо разбирается. Ему не надо ничего кричать, он сам знает, кто и где открывается. Так что можно его сделать распасовщиком в центре», — сказал Махачев RT.
Ранее Махачев объяснил, почему не рассказывал об операции на сердце.