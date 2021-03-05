Махачев уверен, что играет в футбол лучше Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что играет в футбол лучше чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Махачев уверен, что играет в футбол лучше Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Сейчас я лучше. У Хабиба много лишнего веса, и он не такой подвижный. Сейчас я бы его сделал судьёй, чтобы он в нашу пользу всё решал. А вообще, Хабиб очень хорошо видит поле. Он любит этот спорт всем сердцем и хорошо разбирается. Ему не надо ничего кричать, он сам знает, кто и где открывается. Так что можно его сделать распасовщиком в центре», — сказал Махачев RT.

Ранее Махачев объяснил, почему не рассказывал об операции на сердце.

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