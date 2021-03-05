Евсеев поддержал желание Нурмагомедова попробовать свои силы в футболе

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о возможном переходе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в футбол.

«Много сейчас говорится о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за «Спартак». Я не воспринимаю это как шоу. Хабиб не шоумен — он борец, боец. Если он готов выйти на поле, не боится, что его уровень окажется недостаточно хорош по сравнению с профессиональными футболистами, то честь ему и хвала. Мне было бы интересно увидеть, как спортсмен из другого вида спорта, не игровик, попробует себя в футболе. Пример уже есть. Усэйн Болт проходил сборы с «Боруссией» из Дортмунда, часть предсезонной подготовки и, кажется, в турне команды по США вышел и сыграл», — написал Евсеев в Instagram.

Тренер добавил, что известному бойцу будет непросто приспособиться к командному виду спорта.

«Хабибу будет непросто. Одно дело — играть между собой, с борцами, а другое — с профессиональными игроками. Но это возможно. Я как тренер приветствовал бы такую инициативу в период, когда команда начинает готовиться к сезону. Чтобы спортсмен ознакомился с футбольными требованиями в команде. Дать сыграть какое-то время в контрольном матче и уже от этого отталкиваться. Если речь идёт именно о настоящем футболе», — добавил Евсеев.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее президент UFC ответил на вопрос о возобновлении карьеры Нурмагомедова.