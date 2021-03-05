Вяльбе: Перевозчиков сказал своим, чтобы отдавали телефоны в десять вечера
- РИА Новости
«Олег Перевозчиков сказал своим подопечным, чтобы они отдавали ему свои телефоны в десять вечера. Некоторые даже на полтора часа раньше приносят. Это нормальное явление», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Напомним, что Олег Перевозчиков тренирует Сергея Ардашева, Андрея Мельниченко, Илью Семикова и Ивана Якимушкина.
Ранее Вяльбе заявила, что хочет запретить спортсменам пользоваться мобильными телефонами на Олимпиаде и чемпионате мира.