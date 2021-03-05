Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму нижней части тела в матче с «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 6:1.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин получил травму нижней части тела за шесть минут до окончания основного времени игры.

Нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт и защитник Дэймон Сиверсон организовали контратаку два в один, последовал бросок, и Шестёркин упал на лёд, отбив шайбу. Российский вратарь поднялся с огромным трудом и покинул лёд с помощью одноклубников.

Ранее сообщалось, что гол и ассист Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси».