Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму нижней части тела в матче с «Нью-Джерси»
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 6:1.
Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин получил травму нижней части тела за шесть минут до окончания основного времени игры.
Нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт и защитник Дэймон Сиверсон организовали контратаку два в один, последовал бросок, и Шестёркин упал на лёд, отбив шайбу. Российский вратарь поднялся с огромным трудом и покинул лёд с помощью одноклубников.
Ранее сообщалось, что гол и ассист Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси».