«Каролина» разгромила «Детройт» благодаря голу и ассисту Свечникова

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, а также Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер.

В составе «Детройта» дублем отметился Филип Задина.

Помимо заброшенной шайбы, Свечников также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.