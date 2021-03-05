«Каролина» разгромила «Детройт» благодаря голу и ассисту Свечникова
Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, а также Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер.
В составе «Детройта» дублем отметился Филип Задина.
Помимо заброшенной шайбы, Свечников также отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.