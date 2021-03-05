«Каролина» разгромила «Детройт» благодаря голу и ассисту Свечникова

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, а также Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер. 

В составе «Детройта» дублем отметился Филип Задина.

Помимо заброшенной шайбы, Свечников также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.

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