Гол и ассист Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Павел Бучневич, а также Крис Крайдер (2), Брендан Смит и Алекси Лафренье.

В составе «Нью-Джерси» — Джек Хьюз.

Бучневич, помимо заброшенной шайбы, также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.