Гол и ассист Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси»
Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 6:1.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Павел Бучневич, а также Крис Крайдер (2), Брендан Смит и Алекси Лафренье.
В составе «Нью-Джерси» — Джек Хьюз.
Бучневич, помимо заброшенной шайбы, также отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.