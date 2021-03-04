Гонка «24 часа Ле-Мана» перенесена с июня на август
- Reuters
Как сообщает пресс-служба FIA, такое решение было принято в связи с обращением организаторов гонки, намеревающихся сделать всё возможное, чтобы болельщики присутствовали на трибунах во время предстоящих заездов.
В 2020 году «24 часа Ле-Мана» прошли без допуска зрителей на трассу.
Изначально гонка 2021 года была запланирована на 12—13 июня. Отмечается, что новая дата проведения гонки будет определена позднее.
Гонка «24 часа Ле-Мана» проходит ежегодно с 1923 года, за исключением 1936 года и периода Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что российская команда G-Drive Racing стала чемпионом ALMS и завоевала лицензию для «24 часов Ле-Мана».