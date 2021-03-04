Гонка «24 часа Ле-Мана» перенесена с июня на август

Короткая ссылка
Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о переносе престижной гонки «24 часа Ле-Мана» с июня на август.
Гонка «24 часа Ле-Мана» перенесена с июня на август
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба FIA, такое решение было принято в связи с обращением организаторов гонки, намеревающихся сделать всё возможное, чтобы болельщики присутствовали на трибунах во время предстоящих заездов.

В 2020 году «24 часа Ле-Мана» прошли без допуска зрителей на трассу.

Изначально гонка 2021 года была запланирована на 12—13 июня. Отмечается, что новая дата проведения гонки будет определена позднее.

Гонка «24 часа Ле-Мана» проходит ежегодно с 1923 года, за исключением 1936 года и периода Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что российская команда G-Drive Racing стала чемпионом ALMS и завоевала лицензию для «24 часов Ле-Мана».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить