Лыжница Ступак — о медали ЧМ: выходили сегодня максимально настроенными

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала завоевание серебряной награды в эстафете 4 × 5 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мы бились, старались. Сейчас даже какое-то опустошение. Столько труда вложено в эти медали! Вчера решили перед гонкой собраться, сбросить это напряжение, поговорить про эстафету своим языком. Все выходили сегодня максимально настроенными, было действительно бешеное желание, что сегодня точно надо», — приводит слова Ступак РИА Новости.

В эстафете, помимо Ступак, серебро в составе российской команды завоевали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Ранее сообщалось, что Непряева поделилась эмоциями от завоевания серебра ЧМ после перелома.