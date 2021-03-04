Авербух высказался о возвращении Косторной к Тутберидзе

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Хореограф Илья Авербух поделился своим мнением о вероятном возвращении чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
Авербух высказался о возвращении Косторной к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Я считаю, что для Алёны Косторной возвращение — единственное верное решение. Вернуться в семью, где ей знакомы все правила и высокие требования. Но работа ей предстоит огромная, конкуренция за это время сильно выросла. У любого чемпиона непростой характер. Я всегда подчёркивал, когда возвращалась Женя Медведева. Нам свойственно наделять девушек всеми хорошими качествами, добродетелями. Но на самом деле это 15—16-летние девушки, им свойственна импульсивность и какая-то жизненная неопытность. Для Тутберидзе все ученицы — её дети. В семье бывает всё. Я её бесконечно уважаю, в том числе потому, что она по-человечески к этим ситуациям относится. Её политика — она делает всё по максимуму для своих учеников и учениц. Алёна в первую очередь — её ученица, которую она привела к званию чемпионки Европы», — сказал Авербух «Спорт-Экспрессу».

Косторная ушла от Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что с ФФККР не связывались относительно возвращения Косторной к Тутберидзе.

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