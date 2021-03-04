Источник: бывший итальянский футболист осуждён за выращивание марихуаны

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Бывший футболист «Интера» и «Ромы» Луиджи Сартор приговорён к тюремному сроку за выращивание марихуаны.
Источник: бывший итальянский футболист осуждён за выращивание марихуаны
  • Reuters

Об этом сообщает ParmaLive. По информации источника, он выращивал 106 кустов марихуаны вместе с сообщником в заброшенном коттедже вблизи Пармы. Срок заключения составит 14 месяцев и 20 дней. Экс-футболист продолжит находиться под домашним арестом. Он запросил возможность работать волонтёром в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью, и его запрос был удовлетворён.

За свою карьеру Сартор выступал за «Парму», «Ювентус», «Интер» и «Рому». Он трижды выигрывал Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что известно о задержании экс-президента «Барселоны» Бартомеу.

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