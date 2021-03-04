Вице-президент Союза биатлонистов России раскрыл бюджет организации

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, как формируется бюджет организации.
Вице-президент Союза биатлонистов России раскрыл бюджет организации
  • РИА Новости

«По состоянию на сегодняшний день дело обстоит так. 50,8 млн от «Газпрома», 15,5 млн от компаний, которые не стремятся к пиару, 15—20 млн по линии попечительского совета во главе с Владимиром Якушевым и государственная субсидия от Министерства спорта — 24 млн. Выходим на 105—110 млн», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Ранее советский биатлонист Дмитрий Васильев раскритиковал тренеров сборной России за выбор состава на женскую эстафету в Нове-Место.

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