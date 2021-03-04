Вице-президент Союза биатлонистов России раскрыл бюджет организации

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, как формируется бюджет организации.

«По состоянию на сегодняшний день дело обстоит так. 50,8 млн от «Газпрома», 15,5 млн от компаний, которые не стремятся к пиару, 15—20 млн по линии попечительского совета во главе с Владимиром Якушевым и государственная субсидия от Министерства спорта — 24 млн. Выходим на 105—110 млн», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Ранее советский биатлонист Дмитрий Васильев раскритиковал тренеров сборной России за выбор состава на женскую эстафету в Нове-Место.