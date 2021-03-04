Легков — об отказе Большунова общаться со СМИ: в России его всё равно уважают

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал отказ своего соотечественника Александра Большунова от общения с представителями СМИ после индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Легков — об отказе Большунова общаться со СМИ: в России его всё равно уважают
  • globallookpress.com

«Александр Большунов был уставшим, в этой гонке хотел многого. Он так сильно хотел победить, что не мог сдержаться. Александр сам решил не общаться с представителями СМИ», — приводит слова Легкова Dagbladet.

Олимпийский чемпион отметил, что он ведёт себя по-другому.

«Все должны говорить после гонки, вне зависимости от того, как она прошла. Это нехорошо. Но Александр Большунов сам хочет этого. В России его всё равно уважают», — приводит слова Легкова Dagbladet.

Александр Большунов занял четвёртое место в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Ханс Холунд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить