Легков — об отказе Большунова общаться со СМИ: в России его всё равно уважают

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал отказ своего соотечественника Александра Большунова от общения с представителями СМИ после индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Александр Большунов был уставшим, в этой гонке хотел многого. Он так сильно хотел победить, что не мог сдержаться. Александр сам решил не общаться с представителями СМИ», — приводит слова Легкова Dagbladet.

Олимпийский чемпион отметил, что он ведёт себя по-другому.

«Все должны говорить после гонки, вне зависимости от того, как она прошла. Это нехорошо. Но Александр Большунов сам хочет этого. В России его всё равно уважают», — приводит слова Легкова Dagbladet.

Александр Большунов занял четвёртое место в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Ханс Холунд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ.