Легков — об отказе Большунова общаться со СМИ: в России его всё равно уважают
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«Александр Большунов был уставшим, в этой гонке хотел многого. Он так сильно хотел победить, что не мог сдержаться. Александр сам решил не общаться с представителями СМИ», — приводит слова Легкова Dagbladet.
Олимпийский чемпион отметил, что он ведёт себя по-другому.
«Все должны говорить после гонки, вне зависимости от того, как она прошла. Это нехорошо. Но Александр Большунов сам хочет этого. В России его всё равно уважают», — приводит слова Легкова Dagbladet.
Александр Большунов занял четвёртое место в индивидуальной гонке.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Ханс Холунд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ.