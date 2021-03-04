Мальцев — об отказе Большунова общаться со СМИ: он делает, что хочет

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Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал отказ соотечественника Александра Большунова от общения со СМИ после индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Мальцев — об отказе Большунова общаться со СМИ: он делает, что хочет
  • Reuters

«Я не говорил с Александром. Он делает что хочет», — приводит слова Мальцева Dagblad.

Александр Большунов занял четвёртое место в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Ханс Холунд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ.

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