Мальцев — об отказе Большунова общаться со СМИ: он делает, что хочет
Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал отказ соотечественника Александра Большунова от общения со СМИ после индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
- Reuters
«Я не говорил с Александром. Он делает что хочет», — приводит слова Мальцева Dagblad.
Александр Большунов занял четвёртое место в индивидуальной гонке.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Ханс Холунд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ.
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