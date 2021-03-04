Советский лыжник предложил Большунову отказаться от эстафеты на ЧМ в Оберстдорфе
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«Я болею за Александра Большунова, прекрасно вижу его техническое и моральное состояние. С большим удовольствием наблюдал за победой Александра в скиатлоне. В его желании быть первым и стремлении побеждать вижу себя. Большунов максималист, и иногда это мешает», — приводит слова Смирнова «Чемпионат».
По мнению лыжника, Большунову не нужно было бежать все гонки подряд.
«Необходимо трезво оценивать свои силы, прикидывать шансы и бежать только там, где есть максимальная вероятность на медали. Я бы на месте Александра Большунова отказался от эстафеты, отдохнул и сконцентрировался на последней гонке», — добавил он.
Напомним, что эстафета пройдёт 5 марта, а последняя гонка, масс-старт на 50 км, — 7 марта.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Ханс Холунд выиграл гонку с раздельным стартом на ЧМ.