Стали известны подробности смерти Юрия Розанова
- @rozanov.iurii
По информации Telegram-канала Mash, накануне Розанову стало плохо и его супруга вызвала скорую помощь.
Сообщается, что у комментатора было затруднённое дыхание и сотрудники скорой помощи порекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.
Юрий Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Летом 2020 года спортивный комментатор рассказывал, что пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования.
Розанов — обладатель премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы».
Ранее сообщалось, что Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет.