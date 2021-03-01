Ягудин оценил решение послать на ЧМ по фигурному катанию Семененко

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил решение послать на чемпионат мира по фигурному катанию Евгения Семененко, а не Дмитрия Алиева.
Ягудин оценил решение послать на ЧМ по фигурному катанию Семененко
  • РИА Новости

«Чемпионат мира покажет, правильный или неправильный был выбор Семененко. Если анализировать потенциал Димы Алиева и Семененко при чистом исполнении программ, то у Алиева больше шансов оказаться выше. Но по спортивному принципу Женя выиграл финал Кубка России и поехал», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он отметил, что многие боролись за попадание на турнир, но именно Семененко воспользовался своим шансом. Он также пожелал спортсмену успешного выступления на ЧМ.

«Справится ли он с нервами на чемпионате мира? Это спорт. Человек, которому прогнозируют победу в чём-то, может взять и совершить осечку, сорвать тот или иной элемент. Лично я желаю собраться и просто выполнять свою работу. Насколько мощный этот состав сборной? У нас всегда мощный», — сказал Ягудин.

Семененко одержал победу в финале Кубка России, а Алиев, который является чемпионом Европы 2020 года, стал третьим.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта. 

Ранее Тамара Москвина выразила мнение, что сложности условий на ЧМ выявят фигуристов с самыми крепкими нервами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить