Ягудин оценил решение послать на ЧМ по фигурному катанию Семененко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил решение послать на чемпионат мира по фигурному катанию Евгения Семененко, а не Дмитрия Алиева.

«Чемпионат мира покажет, правильный или неправильный был выбор Семененко. Если анализировать потенциал Димы Алиева и Семененко при чистом исполнении программ, то у Алиева больше шансов оказаться выше. Но по спортивному принципу Женя выиграл финал Кубка России и поехал», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он отметил, что многие боролись за попадание на турнир, но именно Семененко воспользовался своим шансом. Он также пожелал спортсмену успешного выступления на ЧМ.

«Справится ли он с нервами на чемпионате мира? Это спорт. Человек, которому прогнозируют победу в чём-то, может взять и совершить осечку, сорвать тот или иной элемент. Лично я желаю собраться и просто выполнять свою работу. Насколько мощный этот состав сборной? У нас всегда мощный», — сказал Ягудин.

Семененко одержал победу в финале Кубка России, а Алиев, который является чемпионом Европы 2020 года, стал третьим.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее Тамара Москвина выразила мнение, что сложности условий на ЧМ выявят фигуристов с самыми крепкими нервами.