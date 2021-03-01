Москвина считает, что сложности условий на ЧМ выявят фигуристов с самыми крепкими нервами

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Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Тамара Москвина высказалась по поводу проведения чемпионата мира во время пандемии коронавируса.
Москвина считает, что сложности условий на ЧМ выявят фигуристов с самыми крепкими нервами
  • Reuters

«Мне кажется, эта обстановка будет способствовать выявлению спортсменов с крепкой нервной системой — тех, кто сумеет абстрагироваться от обстановки изолированности, от отсутствия возможности отвлечься от мыслей, от конкуренции. Тренерам и спортсменам будет важно найти приёмы, чтобы эта вынужденная скученность не влияла на выступления, на психологическое состояние фигуристов», — цитирует Москвину ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее Алексей Урманов высказал мнение о включении Елизаветы Туктамышевой в состав национальной команды на чемпионат мира 2021 года.

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