Панжинский считает, что Ступак может завоевать медаль ЧМ в личной гонке

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский высказал мнение о выступлении Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Видно, что Непряевой немного не хватило. С каждой гонкой она набирает форму. Если в предыдущих гонках ей было тяжело с самого старта, то сейчас Наталья уверенно выглядела до самого последнего подъёма. Ступак же порадовала сегодня, показала отличную форму. Возможно, стоит ждать от неё медали в личной гонке. Четвёртое место — самое обидное, тем более в такой борьбе, когда медаль уже почти была в руках», — приводит слова Панжинского «Чемпионат».

Ступак на предпоследнем этапе боролась за медали, однако на заключительном этапе Непряева не сумела удержаться в тройке лидеров.

В конце января Непряева в гонке этапа Кубка мира сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована.

Ранее сообщалось, что Непряева отказалась общаться с прессой после упущенной бронзы в командном спринте на ЧМ.